REGGIA, il primo maggio riaprono gli Appartamenti reali. Visite solo su prenotazione

CASERTA – Riaprono da sabato 1° maggio gli Appartamenti reali della Reggia di CASERTA. Dopo il Parco reale e il Giardino inglese, già accessibili da lunedì 26 aprile, il Museo del Ministero della Cultura è pronto ad accogliere i suoi visitatori anche al piano nobile del Palazzo reale. Nell’ala del Settecento e dell’Ottocento sarà possibile ammirare 21 opere di Terrae Motus, la collezione donata dal gallerista Lucio Amelio alla Reggia di CASERTA, riallestite nel novembre scorso all’interno del percorso museale.

A disposizione del pubblico, in distribuzione gratuita presso le garitte del Cannocchiale e del Parco Reale, oltre alle mappe della Reggia di CASERTA anche un numero limitato delle Green map of Campania Felix, le mappe tascabili dei parchi e giardini della Campania donate alla Reggia di CASERTA da Premio Greencare e Si Impresa. Attivi all’interno dell’Istituto museale i servizi di bookshop, audioguide, radioguide, visite guidate (su prenotazione a cura di Opera Laboratori), caffetteria, noleggio biciclette e navetta attrezzata per persone disabili. Aperto a pranzo nel Parco Reale anche il ristorantino “Diana e Atteone”, alla sommità della via d’acqua. La Direzione della Reggia di CASERTA ricorda che si possono prenotare o acquistare biglietti esclusivamente online sulla piattaforma Ticketone e che la bigliettazione in sede è sospesa. Come da disposizioni governative e ministeriali, l’accesso ai luoghi della cultura il sabato e i giorni festivi è consentito “a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo“.

Prenotazione e acquisto dei biglietti per il sabato e i giorni festivi non sono, dunque, permessi il giorno stesso. Restano, anche in questi giorni, fuori dal contingentamento e dall’obbligo di prenotazione gli abbonamenti Reggia Card 2021 e i vecchi abbonamenti Parc e Parcapp ristampati. Per l’accesso agli Appartamenti Reali, tuttavia, nei giorni dell’1 e 2 maggio, al fine di evitare assembramenti, saranno possibili forme di gestione dei flussi ai piedi dello Scalone Reale.

L’ingresso al Complesso vanvitelliano avverrà previa misurazione della temperatura corporea. Non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura superiore a 37,5 gradi. E’ fatto obbligo indossare la mascherina. Da tale obbligo sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della stessa. E’ fatto obbligo osservare il distanziamento fisico di almeno un metro. Nel Palazzo Reale è vietato toccare superfici, oggetti, dispositivi. Negli Appartamenti Reali, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 10 persone per gruppo (più la guida). Nel Parco Reale, per le visite guidate, è fissato il numero massimo di 15 persone per gruppo più la guida.