ARRESTATO A FERRAGOSTO 23enne per un tentato omicidio

MARCIANISE – Nella notte tra il 14 e il 15 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno messo a segno un’operazione straordinaria di controllo del territorio, coinvolgendo 12 pattuglie e 16 militari tra Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa e Sant’Arpino. I risultati sono stati immediati: arresti, denunce e sequestri hanno caratterizzato l’attività delle forze dell’ordine durante la notte di Ferragosto.

A Orta di Atella, è stato arrestato un 23enne del posto, già condannato a 6 anni di reclusione per un tentato omicidio avvenuto nel giugno 2022. Si tratta di un’ordine di espiazione di pena, poiché riconosciuto responsabile. Il giovane dovrà scontare una pena di anni 6 di reclusione. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Lo stesso paese ha visto anche la denuncia di un 42enne napoletano, pluripregiudicato, trovato in possesso di un nunchaku (arma da combattimento) e di chiavi alterate, strumenti tipici da scasso. L’uomo è stato deferito in stato di libertà e gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune.

A Marcianise, invece, è stato eseguito un divieto di dimora nei confronti di un 37enne accusato di maltrattamenti e estorsione ai danni della madre, costretta a consegnargli somme di denaro tra i 50 e i 200 euro sotto minaccia di violenze fisiche e verbali.

A Gricignano di Aversa, i militari hanno rintracciato un altro 37enne, sottoposto a allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti sulla compagna convivente.

L’operazione ha portato al controllo di 120 persone e 89 veicoli, con 12 sanzioni stradali per un totale di 9.000 euro, il sequestro di 3 auto e la segnalazione di 4 persone per detenzione di stupefacenti.

Un Ferragosto all’insegna della sicurezza, con i Carabinieri schierati per garantire ordine e legalità in un’area spesso teatro di criticità sociali e criminalità.