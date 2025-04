LA FOTO. ECCO CHI È IL POLIZIOTTO CASERTANO ARRESTATO nel carcere di S.Maria C.V: portava cocaina e telefoni ai detenuti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AGG. – In attesa di poter pubblicare le intere generalità dell’uomo arrestato oggi, ovvero l’ispettore di Polizia Penitenziaria, beccato con 34 grammi di cocaina e ben 19 cellulari (quelli in foto), pronti ad essere distribuiti ai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, al momento possiamo rendere noto il nome di battesimo e l’inizio del cognome, Luigi M.

L’arrestato è originario di Aversa e ha 52 anni.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un sottufficiale della Polizia Penitenziaria è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di introdurre clandestinamente telefoni cellulari e droga nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’operazione, condotta dalla Procura locale in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha portato al sequestro di 19 telefoni cellulari, 19 cavi USB, 20 cavi di alimentazione e circa 34 grammi di cocaina, tutti occultati nella giacca di servizio dell’agente.

Il GIP ha già convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, introduzione abusiva di dispositivi elettronici e corruzione. Le indagini, ancora in fase preliminare, rientrano nel più ampio contrasto alle attività illecite all’interno degli istituti di pena.

La Procura ricorda che l’indagato è da considerarsi innocente fino alla sentenza definitiva e che il provvedimento cautelare è stato emesso nel rispetto delle garanzie processuali.