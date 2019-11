Arrestato rampollo del noto boss casertano e un suo amico: hanno violentato una ragazza. E il terzo filmava. I NOMI

MILANO (red.cro.) – Il giudice del tribunale di Milano Magelli ha deciso, dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, di trarre in arresto Francesco Ferrara, di Caserta, e Antonio Massaro, rispettivamente di 26 e 32 anni. Quest’ultimo, inoltre, ha rapporti familiari con un clan della zona della Valle di Suessola ed è sottoposto al programma di protezione del Ministero dell’Interno.

I due sono accusati di violenza sessuale, insieme a L.N., per il quale si procederà separatamente, all’epoca dei fatti minorenne. Un abuso nato in una discoteca della zona Idroscalo a Milano ma consumatosi poi in un’abitazione, tutto ciò nell’agosto del 2018. La giovane ha riferito di avere conosciuto Francesco all’interno del locale alcune settimane prima. Ne era nata una simpatia. La sera del 4 agosto si sarebbe recata lì con alcuni amici quando incontrò Francesco che era in compagnia di Antonio e del ragazzo minorenne.