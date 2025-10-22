Arresto della candidata di FI Veronica Biondo. Roberto Fico chiede a Cirielli di prendere posizione

Il candidato presidente ha precisato: “Non è giustizialismo: è etica e credibilità”

SANTA MARIA A VICO – “È un quadro inquietante quello che sta emergendo dall’inchiesta sul clan camorristico Massaro”. Il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, interviene con parole nette sull’indagine che sta scuotendo il panorama politico locale e che ha portato agli arresti domiciliari Veronica Biondo, vicesindaca di Santa Maria a Vico e candidata alle prossime elezioni regionali nella lista di centrodestra.

“L’indagine ha acceso i riflettori sui rapporti tra l’organizzazione criminale e amministratori pubblici – ha dichiarato Fico – Tra gli arrestati c’è anche un candidato della destra alle prossime elezioni”.

Fico ha poi rivolto un appello diretto a Edmondo Cirielli, leader regionale del centrodestra: “Chiedo a Cirielli di fare chiarezza e prendere posizione, se Forza Italia glielo permetterà, ovviamente. Fare chiarezza è un atto di responsabilità e serietà nei confronti dei cittadini”.

Il candidato presidente ha infine precisato: “Non è giustizialismo: è etica e credibilità”.

