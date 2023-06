Colpo grosso al bancomat: banditi in fuga col bottino

Sul posto le forze dell’ordine

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Assalto notturno al Banco di Napoli. È successo questa notte a Orta di Atella e, più precisamente, alla filiale di via Massimo Stanzione. I banditi pare sapessero che a quell’ora (tra le 4 e le 4:30) il bancomat sarebbe stato pieno per le esigenze del weekend. Pur riuscendo in pochissimi attimi a distruggere la porta d’ingresso della Banca, necessario per poter avere accesso al contenuto dei due bancomat, e nonostante l’allarme hanno messo a segno il colpo. Sul posto le forze dell’ordine per controllare i video di sorveglianza per identificare i malviventi.