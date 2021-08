ASSUNZIONE di FACCIATA. Una nota pescheria del centro, due fratelli imprenditori fecero firmare un contratto di lavoro al boss Vincenzo Ucciero

In calce al nostro articolo lo stralcio dell’ordinanza che dimostra quanto l’esponente del gruppo camorristico proveniente dai Tavoletta, fosse temuto e accontentato in tutto nel suo paese

VILLA LITERNO – (g.g.) Vincenzo Ucciero spadroneggiava a Villa Literno. Ma non 10 anni fa, 5 anni fa, un anno fa. Spadroneggiava 4, 5 mesi fa, cioè fino al momento in cui non sono state strette le manette ai suoi polsi, grazie ad un’ordinanza firmata dall’esperto gip del tribunale di Napoli Isabella Iaselli, su richiesta della Dda del capoluogo partenopeo, che ha elaborato la sua indagine insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Caserta.

In due intercettazioni ambientali, la prima datata 9 dicembre 2020, la seconda 13 dicembre, emerge che Vincenzo Ucciero fu assunto formalmente dalla società Only Fish srls titolare di una conosciuta pescheria di Villa Literno, aperta in Corso Umberto.

Ovviamente, pur rispettando la formalità delle norme, quel contratto era di facciata. Serviva, nelle intenzioni di chi lo firmò, cioè nelle intenzioni di Vincenzo Ucciero, a dare l’idea che lui svolgesse un’attività lavorativa, costituita in un regolare contratto.

I titolari della pescheria e dunque anche della società Only Fish erano, non sappiamo se ancora oggi sono, i fratelli Pasquale e Giuseppe Di Fratta. Naturalmente, Vincenzo Ucciero aveva preso accordi con loro in previsione di una eventuale ispezione. Avrebbero detto alle autorità che in quel momento, cioè nel momento della visita ispettiva, Ucciero non era presente in quanto impegnato in un’attività esterna alla pescheria, così come da direttiva impartitagli dai titolari.

Questa circostanza convince ulteriormente il gip Isabella Iaselli del grado di radicamento criminale di questa famiglia, di Vincenzo Ucciero, del figlio Antonio, in grado di ottenere tutto ciò che desideravano, grazie al timore, alla paura che la loro cifra criminale, la loro storica appartenenza alla camorra locale, suscitava anche in persone che delinquenti non erano e che volevano solamente vivere tranquillamente.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA