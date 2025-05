Atleta casertana conquista il primo posto al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica 2025

Clarissa, 10 anni, ha conseguito un risultato eccellente nella categoria singolo palla

CASERTA – Straordinario risultato per la giovane atleta casertana Clarissa Paparo, 10 anni, che ha conquistato il 1° posto nella categoria singolo palla al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica 2025.

La competizione, svoltasi a Porto San Giorgio, ha visto la partecipazione di numerose promesse della ginnastica ritmica italiana. Tra queste, Clarissa si è distinta per eleganza, tecnica e precisione, salendo sul gradino più alto del podio e portando con orgoglio il nome della sua città, Caserta, a livello nazionale.

Un successo meritato che premia l’impegno, la dedizione e il talento della giovane ginnasta, nonché il lavoro del team che la segue e la sostiene nel suo percorso sportivo.

Complimenti a Clarissa Paparo per questo brillante traguardo e in bocca al lupo per le prossime sfide!

