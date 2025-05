Attenzione ai vostri cani. Polpette avvelenate al parco, vittime due cuccioli. Il sindaco: “Denunceremo”

Episodio gravissimo

CASAGIOVE – Due cuccioli sono rimasti vittime di intossicazione dopo aver ingerito delle polpette contenenti veleno, lasciate all’interno della villetta destinata allo sgambamento dei cani in via Santoro a Casagiove. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi, e in seguito all’accaduto la struttura è stata chiusa fino a lunedì mattina, in attesa delle operazioni di sanificazione, come stabilito dal sindaco Giuseppe Vozza.

Si tratta di un episodio grave, e l’amministrazione comunale non ha intenzione di lasciarlo cadere nel dimenticatoio. Infatti, il sindaco ha annunciato che sta considerando l’idea di sporgere denuncia alle autorità competenti per identificare i colpevoli di questo gesto.

“Casagiove è una comunità che ha profonde radici nei valori e nelle tradizioni, e gli animali domestici sono una parte fondamentale di questa dimensione culturale e civile”, ha dichiarato Vozza. “Il cane è un gentiluomo”, affermava Mark Twain, “è sincero, non inganna, non tradisce, è generoso, altruista e fiducioso”. “Chi ha tentato di farlo soffrire non è certo un galantuomo”, ha concluso il sindaco.