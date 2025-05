Ausiliario del traffico investito davanti alla scuola, corsa in ospedale

L’uomo ha riportato diverse contusioni

TEVEROLA – Incidente, ieri, all’uscita di scuola a Teverola. Alle 13:00 circa un ausiliario del traffico è stato investito davanti alla scuola elementare. L’uomo stava dirigendo il traffico nei pressi dell’istituto scolastico in via Campanelle quando è stato centrato in pieno da un’auto.

L’ausiliare è rimasto ferito a terra. Scattato l’allarme su posto si sono portati i sanitari del 118: il 63enne, una volta stabilizzato, è stato trasportato di corsa presso l’ospedale di Aversa per altre cure e accertamenti.