Auto in corsa travolge tre ragazzi: uno finisce in ospedale con trauma facciale

L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 13 in via Caserta

S. MARIA CAPUA VETERE – E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, verso le 13, in via Caserta.

Tre giovani sono stati travolti da un’auto in corsa, finendo scaraventati al suolo. Dopo un intervento di primo soccorso da parte degli operatori del 118, accorsi sul posto con due ambulanze, gli incidentati sono stati trasportati in ospedale.

Uno dei tre ha riportato un trauma facciale, e ciò ha richiesto il trasferimento presso l’ospedale civile di Caserta. Per gli altri due ragazzi, invece, in cura presso l’ospedale di Sessa Aurunca, il quadro clinico è di alcune contusioni.