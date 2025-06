SCHIANTO NELLA NOTTE. Auto si ribalta nei pressi del Mc Donald’s, coinvolti anche due scooter

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAPODRISE – Grave incidente questa notte a Capodrise nei pressi del McDonald’s di via Retella, coinvolta un’auto e due scooter

Secondo quanto appreso la vettura, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltata. Accanto all’auto capovolta, due scooter risultavano a terra, fortemente danneggiati. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. Sul posto si sono portati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sconosciute, al momento, le condizioni dei coinvolti. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e per accertare eventuali responsabilità.