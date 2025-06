Auto sospetta: scende un uomo e fa un segno con un pennarello sulla casa. Preoccupazione tra i proprietari delle villette

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Un episodio singolare e inquietante ha generato preoccupazione nella comunità di Pinetamare, dove un residente ha denunciato un comportamento sospetto avvenuto nei pressi della propria abitazione e immortalato da una telecamera di sorveglianza.

Nel filmato si nota chiaramente un uomo arrivare in auto, accostarsi davanti al cancello di casa, scendere per pochi istanti e tracciare un segno con un pennarello nei pressi dell’ingresso, per poi allontanarsi in tutta fretta.

Secondo quanto riportato dal cittadino, quel simbolo potrebbe essere stato lasciato intenzionalmente come “marcatura”, utile a malintenzionati per individuare un obiettivo per futuri furti. Un modus operandi purtroppo già noto in altri contesti.

L’uomo ripreso dalle telecamere ha agito senza coprirsi il volto e il veicolo su cui viaggiava ha la targa ben visibile: elementi ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno procedendo con le verifiche del caso per identificare il soggetto e chiarire le finalità del gesto.

Il fatto ha immediatamente suscitato timori tra gli abitanti della zona, da tempo alle prese con problematiche legate alla sicurezza.