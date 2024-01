Autonomia, Zinzi (Lega): “Fa paura a De Luca perché sua classe dirigente non è all’altezza della sfida”

.

“L’Autonomia è l’ultima chiamata per un Mezzogiorno che deve poter ridurre i divari che lo separano dal resto del Paese, che deve poter tornare ad essere attrattivo, rilanciando il suo territorio ricco di grandi potenzialità, valore e bellezze. Ma per far questo, c’è bisogno di una classe politica all’altezza della grande sfida per il Sud e capace di competere. Cosa che fino ad oggi è mancata alla Campania ed è evidente che De Luca attacchi la riforma per nascondere la sua enorme paura nel cogliere una sfida a fronte di una dirigenza che rappresenta la sua più grande sconfitta. Se De Luca pensa di investire i prossimi mesi in una operazione di verità, lo faccia pure sulla sanità che non funziona, sui pronto soccorso al collasso, sulla migrazione dei nostri pazienti verso altre regioni. Eviti di parlare di riforme che teme solo perché presumono grande capacità insieme ad una forte assunzione di responsabilità”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.