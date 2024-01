Autonomia, Zinzi (Lega): “Sfida di buon governo, mai più scuse per i cantastorie”

.

“L’autonomia è un’occasione di rilancio per il Sud e rappresenta una grande opportunità per proseguire nella lotta ai divari generati negli anni del centralismo. Sarà un bene soprattutto per i nostri cittadini che potranno contare su livelli decisionali sempre più vicini e a cui saranno riconosciuti stessi diritti civili e sociali, garantiti dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Non ci saranno più scuse per i vari cantastorie come De Luca e compagni che fino ad oggi non sono stati in grado di amministrare i propri territori, producendo risultati disastrosi a partire dalla sanità: questa riforma è una sfida per i governatori e al tempo stesso un’assunzione di responsabilità per tutti gli amministratori locali che potranno gestire al meglio le risorse, intercettando quelle che sono le esigenze dei propri cittadini. L’autonomia è la risposta giusta a chi sente forte il bisogno di esprimere tutte le proprie potenzialità e valorizzare le proprie unicità”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.