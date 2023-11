AVERSA. 43enne dà di matto nel parcheggio del centro commerciale: fermato dalla polizia

.

AVERSA/MONDRAGONE – Follia, ieri sera, nel parcheggio del centro commerciale “I Normanni” ad Aversa. Un uomo, un 43enne di Mondragone, per cause ancora in corso di ricostruzione è entrato con l’auto all’interno dell’area di sosta del polo commerciale di via del Popolo cominciando dando di matto.

Notato dai presenti che hanno allertato la sorveglianza, sul posto sono poi giunti gli uomini del commissariato di Aversa. L’uomo, successivamente, è stato accompagnato all’ospedale Moscati di Aversa per accertamenti.