AVERSA. 57enne andava a zonzo, i carabinieri lo fermano anche per il CORONAVIRUS e lui cerca di corromperli

Ci sono dei soggetti in giro effettivamente molto eccentrici

AVERSA – In Aversa, via Gramsci, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nel corso un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato mentre si agirava con fare sospetto, a bordo dell’autovettura in uso, un cinquantasettenne nigeriano, domiciliato in Lusciano, irregolare sul territorio nazionale.

I militari dell’Arma, dopo aver accertato che l’uomo viaggiava su un veicolo non coperto da assicurazione e in maniera del tutto ingiustificata rispetto alle vigenti disposizioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19, hanno proceduto con le previste sanzioni, azione che il nigeriano ha cercato di impedire offrendo ai militari la somma di 30€.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà per istigazione alla corruzione e sanzionato in via amministrativa ai sensi art. 4 DL 19/2020.

Il Veicolo in suo uso è stato stopposto a sequestro.