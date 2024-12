AVERSA. Albero a rischio crollo nei pressi dell’Asl, vigili del fuoco al lavoro

L’ arbusto si è pericolosamente inclinato, a seguito del cattivo tempo di ieri

AVERSA – Disagi alla circolazione in via Salvatore Di Giacomo ad Aversa, nei pressi dell’Asl per la presenza di un albero pericolante nella vicina piazzetta. L’ arbusto si è pericolosamente inclinato, a seguito del cattivo tempo di ieri, mettendo in pericolo l’incolumità di pedoni ed automobilisti.

Sul posto i vigili del fuoco, del distaccamento locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.