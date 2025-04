AVERSA. Allarme in città, uomo insegue donne sole per strada

L’allerta è stata lanciata negli ultimi giorni da cittadini che hanno condiviso l’allarme anche sui social

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Preoccupazione ad Aversa per la presenza di un uomo che, secondo diverse segnalazioni, si aggirerebbe in alcuni quartieri della città seguendo donne sole. L’allerta è stata lanciata negli ultimi giorni da cittadini che hanno condiviso l’allarme anche sui social.

L’uomo sarebbe stato avvistato in viale della Libertà, via Cilea e via Ettore Corcioni, spingendo molti residenti a chiedere maggiori controlli nella zona. Secondo l’identikit fornito, si tratterebbe di un individuo sulla quarantina, calvo e dal comportamento ritenuto sospetto.