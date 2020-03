AVERSA. “Altri tre tamponi positivi in città”

AVERSA – Il sindaco Alfonso Golia ha aggiornato il bollettino del Covid-19 ad Aversa: “Sono qui a darvi notizia di 3 nuovi casi positivi ad Aversa. Ho già sentito i nostri concittadini telefonicamente, a loro l’augurio di una pronta guarigione.La situazione relativamente alla nostra città è la seguente: 11 positivi (di cui 1 deceduto, 1 guarito); 73 negativi; 17 in attesa.

Il fatto che i numeri dei positivi siano aumentati tra ieri e oggi oltre la media a cui eravamo abituati, è dovuto al fatto che essendoci più strutture abilitate agli esami (tra cui l’Ospedale Moscati), i responsi arrivano più velocemente.

Ora in Giunta stiamo per approvare misure rivolte alle famiglie aversane in difficoltà. Stanno già arrivando donazioni al conto corrente istituito dal Comune e ringrazio quanti stanno devolvendo anche solo piccole somme.

Il Presidente De Luca ha prorogato fino al 14 aprile le misure relative all’obbligo di stare in casa e di divieto di spostamento in altri comuni.

Rispettiamo le regole, restiamo a casa.



Andrà tutto bene.

A stasera per il consueto aggiornamento”.