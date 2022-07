AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Anziano investito finisce in ospedale. Ieri nel tardo pomeriggio un anziano mentre attraversava nei pressi del Midnight ad Aversa, è stato investito da un’auto ed è finito rovinosamente in terra. Alcuni presenti hanno soccorso l’uomo e chiamato i soccorsi, che giunti sul posto hanno trasportato l’anziano all’ospedale di Aversa, ora è in osservazione per le lesioni riportate.