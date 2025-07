AVERSA appalti

AVERSA (g.g.) – C’è stata un piccola metamorfosi nell’ufficio tecnico del Comune di Aversa. Chi ha seguito le vicende giudiziarie che l’hanno attraversato, fino a travolgerlo con l’arresto del suo ex dirigente Raffaele Serpico, pensa naturalmente che ciò sia avvenuto in relazione a questo fatto. Sarebbe naturale, normale, se non ci trovassimo in un posto in cui la più spiazzante retroguardia culturale, è al potere da diversi anni.

Se ritenete che questa affermazione appartenga puntuale delle frasi fatte di chi si esprime negativamente, a prescindere sulla politica casertana e aversana, se si ritiene che CasertaCe ci marci un po’ nel dire sempre che tutto va male e che i politici della Provincia di Caserta e in questo caso specifico di Aversa, sono imbarazzanti, allora lasciate questo articolo, ma prima di farlo, vi chiediamo solo di accogliere un nostro invito: recatevi per una volta, due volte, al Comune per seguire un paio di sedute del consiglio comunale, che pare venga trasmesso anche in streaming, però dal vivo certe cose si capiscono meglio e certe sensazioni si costituiscono in maniera molto più solida.

Guardate, ascoltate gli interventi, e poi diteci se la nostra è una forma retorica di conformismo demagogico, in stile “va tutto male, è tutto un magna magna” ecc. ecc. O se invece, queste nostre premesse, sono anche poco per descrivere una realtà che per chi ancora ha la forza di prendere sul serio la funzione politica, senza riderci sopra, senza rifugiarsi nella goliardia, è assolutamente agghiacciante.

All’ufficio tecnico si è visto qualche cambiamento perché questo giornale, sapendo bene di dover sopportare le eventuali conseguenze, le azioni scomposte di minacce di querele che ormai rappresentano un fardello che noi abbiamo deciso di portare nella nostra vita professionale, e che ormai fa parte della stessa come elemento di routine, non abbiamo usato giri di parole per scrivere cosa pensavamo del nuovo ufficio tecnico (?) del comune normanno.

Quello del post-Serpico, che di post ha ben poco perché nulli sono stati gli effetti della nuova dirigente, la salernitana Danila D’Angelo, per altro presto ambientatasi nella città normanna e anche nelle stanze di un comune in cui purtroppo le liturgie sono sempre le stesse.

Nulli, anzi, peggiorativi rispetto alla gestione Serpico. Ciò perché la D’Angelo ha dato grande spazio all’architetto Leopoldo Graziano, il cui curriculum, la cui biografia, la sua storia ci riporta così come abbiamo analiticamente riportato in una serie di articoli pubblicati tra il 2024 e il mese di gennaio 2025 a quelle che noi riteniamo la peggiore scuola, in termine di gestione delle pubbliche risorse, in termini di rispetto del danaro dei cittadini, una scuola che si è sviluppata soprattutto nel Comune di Marano, attorno a quell’autentico stregone che di nome fa Gennaro e di cognome fa Pitocchi, e attorno a soggetti come Davide Ferriello, oggi dirigente dell’ufficio tecnico dell’ASL Napoli 2 dopo esserlo stato in tantissimi comuni, tra cui citiamo Gricignano e Carinaro, dopo aver fatto coesistere le sue funzioni pubbliche con una società privata da lui e dai suoi amici, che oggi comandano in posti importantissimi, quali sono l’ufficio tecnico dell’Università Federico II e l’ufficio tecnico del comune di Napoli.

Potentissimi, ma soprattutto intoccabili. Ve li abbiamo descritti in quegli articoli, percorrendo passo dopo passo visure camerali che ancora oggi costituiscono lo scandalo, in quanto quella società, che partecipa e si aggiudica appalti, è nelle loro mani attraverso mogli e fratelli.

Leopoldo Graziano proviene da questa scuola. Quando siamo andati all’attacco, lui aveva due strade: la querela, con il rischio di essere interrogato in tribunale, su ognuno degli atti e delle procedure di aggiudicazioni sviluppate e definite al Comune di Aversa.

Ha capito che si sarebbe potuto realmente male. E allora ha puntato sulla strategia del raffreddamento. Temendo che le attenzioni della Procura di Aversa-Napoli Nord, ma soprattutto dei carabinieri di Aversa, potessero tornare ad appuntarsi sull’ufficio tecnico, così com’era successo quando sempre noi di CasertaCe che demmo il là a quell’indagine, denunciammo decine di scandali su mastodontici lavori abusivi, su concessioni attribuite a palazzinari che avevano messo in piedi palazzi residenziali di otto-nove piani, sfruttando volumetrie di 100 metri quadrati di vecchie casette diroccate, temendo un altro blitz come quello che aveva condotto, proprio in base a quelle nostre denunce, all’arresto di Raffaele Serpico, degli imprenditori Cecere, di Cecere padre e del figlio Yari, il ragazzo d’oro che ama le barche da un milione di euro, o meglio amava, proprio temendo questo Leopoldo Graziano ha deciso una ritirata strategica.

Danila D’Angelo, la dirigente, l’asseconda e in questa storia ciò è e può diventare, il fatto più pericoloso e inquietante.

Ritirata strategica, si diceva. Per sintetizzare abbiamo preso quattro atti amministrativi. I primi due riguardano lavori stradali: il primo riguarda i lavori stradali di via Cirigliano, un procedimento di aggiudicazione datato 2023 e che precisamente era finalizzato