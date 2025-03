AVERSA. Beccato dalla polizia con 30 “palline” di coca, ARRESTATO

Il fermato è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

AVERSA – Due persone arrestate dalla polizia nell’ambito delle operazioni finalizzate al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad essere bloccati dagli agenti, nella giornata di ieri (17 marzo), un 40enne ed un 50enne, che dovranno ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Poliziotti del commissariato di Castel Volturno hanno controllato due soggetti a bordo di un’autovettura: insospettiti dall’atteggiamento, i due sono stati perquisiti dagli agenti. I poliziotti, al termine dei controlli, hanno trovato uno due in possesso di circa 18 grammi di cocaina: per lui è scattato l’arresto e la misura restrittiva dei domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

Il commissariato di Aversa, invece, ha notato un soggetto che si aggirava in un quartiere periferico della città. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è risultato in possesso di una scatola di metallo, nascosta sotto la tuta, contenente circa 30 “palline” di cocaina del peso di 10 grammi. E’ stato dichiarato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per l’udienza di convalida.