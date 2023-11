AVERSA. Bimba trova una pistola nel giardino della scuola, scattano le indagini

La piccola ha subito avvisato la maestra.

AVERSA. Ha trovato una pistola nel giardino della scuola Linguiti di Aversa, in via De Chiara e, fortunatamente, ha subito avvisato la maestra e non ha toccato l’arma. E’ accaduto stamattina e l’insegnante ha subito avvisato le forze dell’ordine. Sul posto si sono portati i carabinieri di Aversa che ora stanno procedendo con le indagini per accertare la provenienza dell’arma e se questa sia stata utilizzata per la commissione di reati.