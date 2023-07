AVERSA. Bobo Summer Cup 2023. Il campione di calcio Bobo Vieri ha scelto “Il coraggio dei bambini”

L’associazione sarà al fianco del campione di calcio e dei suoi amici per le spiagge italiane.

AVERSA. Ancora una volta Aversa è salita alla ribalta nazionale. Non per un fatto di cronaca, ma per la solidarietà e l’impegno verso chi è meno fortunato. E’ infatti tutta aversana l’associazione che Bobo Vieri ha scelto di affiancare per la Ebay Bobo Summer Cup 2023, che quest’anno farà tappa a Marina di Ragusa, Viareggio e Lignano Sabbiadoro.

L’associazione Il Coraggio dei Bambini, sarà al fianco del campione di calcio e dei suoi amici per le spiagge italiane.

La Bobo Summer Cup è praticamente nata per gioco. Il campionissimo, nelle sue vacanze estive si sfidava con i colleghi a beach soccer sulle spiagge con, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, che anche quest’anno saranno presenti in tutte e tre le tappe. I siparietti tra Vieri e Cassano, hanno fatto storia ormai, ma l’incontro con Bernardo Corradi ed Elena Santarelli, gli hanno fatto scoprire il mondo della solidarietà e dei tumori pediatrici.

Ricordiamo che Santarelli e Corradi, sono i genitori di un bambino che nel 2017 si ammalò di un tumore cerebrale e che fortunatamente non ha avuto conseguenze e che oggi è fuori pericolo e conduce una vita normale. Ma come i tanti genitori che nel loro percorso di vita scoprono un tumore sulla pelle dei figli, anche se guarito, hanno concentrato i loro sforzi a favore della ricerca.

La Bobo Summer Cup è cresciuta di anno in anno, da beach soccer, si è trasformata in gare di padel, mediamente riesce a donare più di 100mila euro a conclusione delle tre tappe.

“È un onore per noi – afferma il Presidente de Il Coraggio dei Bambini, Alessandro Cannolicchio – affiancare Christian Vieri in questa kermesse. Un po’ di ansia c’è. Avremo una ribalta nazionale – continua Cannolicchio – con DAZN che trasmetterà tutte le partite di padel e la Gazzetta dello Sport che ci seguirà in tutte le tappe. Ma l’impegno per noi sarà massimo come in tutte le cose che facciamo e cercheremo di raccogliere quanti più fondi possibili.”

Lo scopo e quindi la donazione finale, sarà come ogni anno ai progetti di ricerca, in campo neuro-oncologico pediatrico a favore dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, guidati dalla Dott.ssa Angela Mastronuzzi.

Nel novembre scorso l’ANSA riportò i risultati di uno studio condotto proprio dalla Dott.ssa Mastronuzzi in collaborazione con i colleghi di Oxford sul DIPG, acronimo di Glioma Intrinseco del Tronco Encefalico che ha dato maggiore speranza ai piccoli pazienti, sia in termini di aspettativa di vita, ma anche nella qualità della vita stesa per chi è affetto da un tumore cerebrale. Lo studio, durato più di tre anni è stato interamente finanziato da Il Coraggio dei Bambini.

“Ci affiancheranno i ragazzi di 4You, un’associazione romana di ex pazienti tutti giovani e giovanissimi che hanno combattuto contro un tumore e hanno vinto la loro personalissima guerra. Saranno tre giorni intensi e faticosi, – continua il Presidente dell’associazione – ma sicuramente divertenti e che ci faranno crescere ancora di più la consapevolezza che la ricerca scientifica ha bisogno di tutti”.

Con il Presidente Cannolicchio partiranno da Aversa altri cinque volontari dell’associazione aversana. Liliana Mormone, moglie di Cannolicchio e mamma di Aurora, la fondatrice dell’associazione e con loro due, Mario Caggiano, Paolo Andreozzi, Dario Panacci e Giannicola Palmieri.