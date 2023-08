Non è escluso il gesto estremo

AVERSA – Una tragedia si è consumata questa mattina in via Caruso ad Aversa voce una 31enne è precipitata dal quarto piano di una palazzina. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constare il decesso ed una volante del locale commissariato di polizia a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso il gesto estremo.