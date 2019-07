AVERSA. E’ morto l’avvocato Antonio Marotta, fratello del gioielliere di via Roma

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Un lutto ha colpito il mondo forense aversano, si è spento l’avvocato Antonio Marotta, 68 anni. Un terribile decesso funesta la cittadina normanna

Fratello del gioielliere di via Roma, lascia la moglie Maria Iodice, e i figli Alfredo e Valentina, oltre i tanti amici e familiari, colleghi e assistiti. Lascia il ricordo indelebile del suo sorriso gentile, che regalava quale accoglienza spontanea e sincera a tutti coloro con i quali si rapportava, manifestando un grande rispetto per tutto il personale in servizio presso il Tribunale, in forza della sua natura di uomo garbato e perbene.

La sua forte vocazione per la Giustizia, unitamente alle sue indubbie qualità personali, affidano il compito importante, in chi lo ha conosciuto, di custodirne con cura il ricordo, rendendo merito al suo esempio, che ha reso lustro al Tribunale tutto. I funerali si terranno domani alle 11 presso la Parrocchia di S.Maria a Piazza ad Aversa.