AVERSA. Ecco il motivo dell’incendio nella clinica Villa Fiorita

Il comunicato ufficiale della struttura sanitaria: “No rogo: massiccio fumo sulla linea elettrica”. Cosa pensiamo noi della nota di Villa Fiorita

AVERSA – Torniamo a scrivere di quanto successo questa mattina alla clinica Villa Fiorita di Aversa, dove si è sviluppato un principio d’incendio all’interno della struttura situata in via Filippo Saporito.

Dalla clinica fanno sapere che si sarebbe trattato di un sovraccarico che ha, per l’appunto, bruciato i fili. E il fumo scaturito ha provocato l’attivazione del sistema d’allarme. Secondo la struttura non ci sarebbero state fiamme, come riporta il comunicato di Villa Fiorita che trovate in calce all’articolo. Poi, se i fili bruciano, si può descrivere il tutto come un principio di incendio, un piccolo rogo. E il centro del discorso diventa il messaggio, le parole, più che il fatto in sé.

Se non ci fosse stato incendio, seppur di piccole dimensioni, ma solo scintille legate ad un filo difettoso, ci sarebbero stati solo dei piccoli sbuffi di fumo e non quello che si è visto. Capiamo la tensione del momento, ma gentilmente non ci costringete ad usare il registro della satira o della goliardia.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno domato l’incendio in breve tempo, riportando la situazione sotto controllo. A scopo precauzionale, è arrivata anche un’automedica della Croce Bianca di Salerno, cooperativa che gestisce parte del servizio per l’ASL Caserta.

Per fortuna, non ci sono stati feriti né intossicati, ma lo spavento per pazienti e operatori è stato forte. In corso verifiche tecniche sul macchinario per evitare ulteriori rischi.

IL COMUNICATO

Questa mattina, 24 aprile 2025, intorno alle ore 8,00, nelle operazioni di routine, in una sala operatoria una delle due sterilizzatrici ha avuto un piccolo corto circuito che ha provocato un massiccio fumo sulla linea elettrica, facendo scattare l’allarme antincendio.

I Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti, hanno constatato quanto accaduto assieme ai tecnici della Clinica, eliminando il problema e facendo rientrare l’allarme. L’efficiente impianto antincendio ha funzionato regolarmente e tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza. La Clinica ha immediatamente potuto riprendere le attività quotidiane.

Maurizio Falco, Direttore di “Villa Fiorita”, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Sono macchine ed una di queste evidentemente ha assorbito più energia del necessario, è così scattato l’allarme antincendio. Ma appena sopraggiunto il responsabile dello stesso impianto abbiamo provveduto a mettere tutto in sicurezza. Non c’è stato nessun incendio né alcun pericolo per i pazienti ricoverati e l’allarme è immediatamente rientrato”.