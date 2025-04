AVERSA. Gli ‘avanzi’ del sabato sera trasformano in un porcile lo storico Palazzo Russo

La denuncia a mezzo social arriva dal tenente della locale polizia municipale Ertilio Mezzacapo

AVERSA (Federica Borrelli) – Gli ‘avanzi’ del sabato sera trasformano in un porcile anche gli ingressi dei palazzi residenziali del centro storico di Aversa.

È stata questa la scena che si sono trovati davanti, al risveglio domenicale, alcuni residenti di via Vittorio Emanuele III. L’atrio di Palazzo Russo, edificio storico nel cuore di Aversa, si è presentato come un vero e proprio immondezzaio a cielo aperto.

Secondo quanto denunciato, un gruppo di ragazzini avrebbe deciso di trascorrere lì parte della serata, rifugiandosi nell’androne del palazzo per consumare cibo d’asporto in compagnia. Ma una volta terminato, nulla è stato raccolto: cartoni unti, bicchieri, bottiglie e sacchetti sono stati abbandonati sui gradoni delle scale del palazzo che affaccia sulla storica piazza Vittorio Emanuele III, lasciando un’immagine indecorosa e un forte senso di inciviltà.

La denuncia a mezzo social arriva dal tenente della locale polizia municipale, ora in pensione, Ertilio Mezzacapo, con una fotografia eloquente in merito al degrado dei resti del sabato sera appena trascorso, accompagnata da parole dure:

“Un messaggio ai giovani che stanotte hanno violentato il Palazzo Russo in Piazza Vittorio Emanuele III.

Avete trovato conforto sulle scale del palazzo, eravate coperti, tranquilli, avete mangiato e bevuto e poi che fate? Lasciate la monnezza come voi sulle scale! Sinceramente menomale che non tutti i giovani d’oggi sono come voi, sennò era preoccupante”.