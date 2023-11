AVERSA. Gli rubano la bici elettrica acquistata dopo tanti sacrifici, appello sui social

Il mezzo gli è indispensabile per lavorare.

AVERSA. Gli rubano la bici elettrica, all’esterno del negozio “Delfino Surgelati” di Aversa ed il proprietario lancia un appello via Facebook. La vittima del furto si rivolge a chi potesse aver visto qualcosa o riconoscere la sua bici, per lui indispensabile per lavorare, ed acquistata da poco, con molti sacrifici. Sulla bici il proprietario ha applicato adesivi del Napoli ed altri tipi di stickers. Chiunque possa avere informazioni o avvistare la bicicletta, potrà rivolgersi alle forze dell’ordine.