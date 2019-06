AVERSA IN LUTTO. Noto sportivo colpito da un infarto fulminante

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo dello sport: Ciro Improta, 51 anni, è stato colpito da un infarto fulminante.

Dolore e sconcerto per la prematura morte del noto sportivo normanno, che si occupava della squadra Up Volley Asd.

Questo il commovente messaggio di addio con cui la squadra lo ha salutato: “Una notizia dolorosa, che nessuno mai avrebbe voluto avere. E sentire..Ci lascia così in un vuoto incolmabile e una tristezza infinita.Un uomo umile, pieno di gioia, pieno di vita. Un uomo semplice che alle cattiverie rispondeva con l amore, e vinceva sempre! Un uomo che sapeva bene il senso Dell amicizia, della fratellanza, del rispetto, della vita. Una persona perbene, e soprattutto leale. Si era avvicinato alla nostra squadra 3 anni fa facendone parte in modo totale. Con la sua allegria, con la sua simpatia, la sua passione, la sua voglia di fare. I problemi di salute lo hanno allontanato dai campi di Sitting ma mai dal gruppo, mai dalla squadra.Ci mancherai #Ciro..Fa buon viaggio ora, e cerca di non parlare ininterrottamente quando entri in paradiso ️Riposa in Pace “.

I funerali si sono tenuti ieri ad Aversa, in una chiesa affollata da atleti e atlete, sportivi aversani e casertani, per l’ultimo saluto al grande sportivo.