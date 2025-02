AVERSA. Incidente in viale Europa, ferito centauro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso utili a determinare la dinamica dell’incidente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Incidente questa mattina in viale Europa ad Aversa, ferito centauro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso utili a determinare la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i sanitari del 118: il ferito è stato trasportato all’ospedale Moscati per le cure del caso