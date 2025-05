AVERSA. Ladri in azione nella zona della Movida: rotti i finestrini alle auto in sosta

Ingenti i danni alle vetture

AVERSA – Furti alle auto ad Aversa. Nella serata di sabato, all’esterno di un bar della movida nella zona di via Pastore, a confine con Lusciano, due auto si sono trovate con i finestrini rotti. I malviventi hanno agito in modo fulmineo arrecando danni alle vetture

I cittadini della zona sono ormai esasperati chiedono interventi urgenti all’amministrazione guidata dal sindaco Franco Matacena. “Ancora non si vede un’azione concreta per mettere in sicurezza e disincentivare la presenza dei ladri in quelle strade. Ci concentriamo solo sul tappezzarle di strisce blu, divieti di sosta e mandare pattuglie a fare multe, rendendo la vita impossibile agli studenti universitari ma molto semplice ai ladri”,

si legge in una pubblica denuncia postata in un gruppo Facebook