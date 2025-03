AVERSA. L’influencer di Tik Tok non vuole pagare il conto al ristorante. Ma il proprietario scopre che…

ON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Lo scorso weekend si è registrato un episodio curioso in un ristorante della movida di Aversa. Una giovane cliente si è presentata al tavolo ordinando la sua cena, per poi scattare foto al piatto da ogni angolazione. A metà serata, ha proposto al cameriere di pubblicizzare il locale sui suoi “migliaia di follower” in cambio di una cena gratuita.

Ma il ristoratore, astuto, ha deciso di controllare i suoi social, scoprendo che la ragazza non aveva alcuna presenza considerevole online. Con un sorriso, al momento di portare il conto ha rifiutato l’offerta, spiegandole che avrebbe dovuto pagare la cena.

L’aspirante influencer, visibilmente delusa, ha pagato il conto e lasciato il locale