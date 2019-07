AVERSA. Minaccia di sfregiare con l’acido l’ex compagna con la quale ha avuto una bimba da pochi mesi: arrestato. ECCO CHI È

AVERSA – Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo GALLOZZI, coadiuvato dal Commissario Capo Vincenzo MARINO, ha arrestato, in flagranza del reato di Stalking tale SOZINHO Manuel nato in Luana (Angola), classe 85, residente a Succivo.

La Volante del Commissariato interveniva d’urgenza presso l’abitazione della ex compagna del SOZINHO a seguito della richiesta d’intervento da parte della donna che, molto agitata, riferiva di essere stata minacciata con pistola dopo che lui le aveva anche tolto la corrente.



L’Uomo non ha mai accettato la recente separazione dalla donna, dovuta proprio al rapporto di conflittualità e al comportamento dell’uomo.In poco tempo ha così iniziato a perseguitarla attraverso minacce verbali nelle quali le diceva che prima o poi l’avrebbe sfregiata con l’acido, attraverso telefonate, messaggi e dispetti come staccarle la corrente o il gas.Lo stato di angoscia e di paura della donna è aumentato notevolmente allorquando l’uomo, in preda ad un raptus, ha preso a schiaffi la donna cagionandole lesioni giudicate guaribili in giorni 7.Il coraggio della donna, anche per tutelare la bambina di pochi mesi, l’ha portata a sporgere una prima Querela due giorni fa.Ciò nonostante l’uomo ha continuato nei suoi atteggiamenti e nella mattinata di ieri si era ripresentato a casa della ex compagna staccandole la luce e minacciandola di morte se non fosse tornata con lui. Solo il pronto dell’intervento della Volante del Commissariato di Aversa riusciva a porre fine alla drammatica vicenda, arrestando l’uomo e associandolo al carcere di Santa MariaCapua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.La Violenza di Genere e la tutela della Famiglia, sono temi importanti e delicati sui quali l’attenzione delle Autorità competenti è ai massimi livelli. In tal modo si è potuto intervenire, in fase cautelare, evitando il peggio, salvaguardando la donna e la loro figlia.