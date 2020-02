AVERSA. Muore noto avvocato. Oggi i funerali

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo forense, si è spento l’avv. Giuseppe Manna. Stamani una grave perdita per il mondo professionale, lo stimato e noto avvocato si è spento all’età di 87 anni, era originario di Mondragone, lascia i figli e parenti nel dolore. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per l’avvocato che con passione e determinazione negli anni ha svolto la professione, uomo di cultura, che con sapienza e amore per la professione portava avanti le cause, e le battaglie per la tutela della categoria. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la Parrocchia di Michele Arcangelo (ferrovia) ad Aversa, poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Mondragone.