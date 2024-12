AVERSA. Paura in centro: auto avvolta dalle fiamme, vigili del fuoco al lavoro

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 10:30. Il rogo ha interessato una vettura parcheggiata in strada

AVERSA – Auto in fiamme ad Aversa in via Roma, all’ingresso del varco ZTL, in prossimità del parco Pozzi.

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat 500, in sosta è stata, improvvisamente, avvolta dalle fiamme Allertato il 115 in zona si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale che tempestivamente hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona