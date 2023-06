AVERSA. Pestati e minacciati con una pistola da un gruppo di stranieri, indagano i carabinieri

L’episodio è avvenuto in piazza Cirillo.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Cittadini mentre passeggiavano in piazza Cirillo, ad Aversa, sono stati accerchiati e picchiati senza motivo da un gruppo di marocchini. Dopo aver pestato a sangue gli ignari cittadini e averli minacciati, puntando contro di loro una pistola, questi aggressori avrebbero detto di andare via perché quella era zona loro. Le vittime sono state costrette alle cure del pronto soccorso di Aversa e hanno sporto denuncia presso i carabinieri ai quali sono state fornite anche indicazioni sull’aspetto degli aggressori per identificarli. Presenti anche altri cittadini rimasti sconvolti per l’accaduto.