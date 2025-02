AVERSA. Portano la figlia al pronto soccorso e al loro ritorno non trovano più l’auto

Sempre nella stessa zona un altro raid è stato messo a segno ieri sera

AVERSA – Disavventura, ieri, per una coppia di genitori che si è recata all’ospedale di Aversa. Un malore alla loro figlioletta e la corsa al pronto soccorso. Il tanto atteso sospiro di sollievo e poi via verso l’auto per fare rientro a casa ma è stato allora che si sono accorti che la loro FIAT 500 L era stata bersaglio dei ladri.

La zona dell’ospedale non è nuova a raid del genere infatti , ieri sera, si è registrato un altro raid ai danni di una vettura parcheggiata all’esterno della pizzeria di fronte all’ospedale. I ladri hanno agito con la solita modalità: mandati in frantumi i vetri dell’auto e rubato diversi oggetti all’interno.