AVERSA. “Prezzemolino” Luigi Menale approda anche alla Provincia e becca un piccolo incarico. Obiettivo: entrare nell’incarichificio di Zannini e Magliocca

L’architetto, fratello dell’ex dipendente dell’Ufficio Tecnico di Aversa, Nicola Menale, e zio di Mimmo Menale dell’appena decaduto consigliere comunale della maggioranza Golia-Villano-Zannini-Graziano, dovrà collaudare la scala d’emergenza del Diaz di Caserta

CASERTA/AVERSA (g.g.) – Non è che l’architetto Luigi Menale – fratello di Nicola Menale, già dipendente dell’Ufficio Tecnico del comune normanno, dimessosi e oggi professore in una scuola superiore, e anche zio di Mimmo Menale, consigliere comunale, da pochi giorni ex, di Aversa, saldissimamente legato alla maggiornza di Alfonso Golia, Marco Villano, Stefano Graziano e Giovanni Zannini – si strappi i capelli per aver ricevuto 3 mila euro + iva e CNPA (3.907 di importo complessivo) dall’Amministrazione Provinciale di Caserta.

Se ha accettato questo incarico lo ha fatto per entrare nella filiera di questi affidamenti in un ente che numeri alla mano è il più grande incarichificio d’Italia.

È chiaro che il Menale (Luigi) fa parte o è comunque aggregato solidamente al carro politico-elettorale di Zannini e Giorgio Magliocca, altrimenti questo incarico non lo avrebbe mai ottenuto.

L’architetto dovrà curare – come si può leggere dall’atto a firma del solito dirigente Paolo Madonna (sarebbe stato lo stesso se fosse stato firmato dai mitici Gerardo Palmieri, Gianni Solino o Claudio Trisolino) – il collaudo della scala d’emergenza del liceo Armando Diaz di Caserta.