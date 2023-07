AVERSA. Schianto fatale in scooter: fissati i funerali di Antonio

Indagato un 30enne

CARINARO/AVERSA – Saranno celebrati giovedì 6 luglio, alle 18, alla Cattedrale di San Paolo ad Aversa i funerali di Antonio Cavallaccio 43enne di Teverola morto in un drammatico incidente avvenuto all’incrocio tra via Casignano e via Cinque Vie.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter Sh 300 quando ha impattato violentemente contro una Renault Scenic guidata dal 30enne. A provocare l’incidente sarebbe stata una mancata precedenza. Lascia affranti dal dolore la moglie Aurelia e tre figli: Augusto, Maria e Morena.