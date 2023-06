AVERSA. Si ferma al bar per un caffè e al suo ritorno trova l’auto razziata

Disavventura per un cittadino del posto che…

AVERSA – Disavventura per un avventore di un bar a pochi passi dalla fermata della metropolitana in viale Kennedy ad Aversa. L’uomo si è recato nel locale per prendere un caffè e dopo una sosta di circa mezz’ora al suo ritorno ha trovato l’auto con il finestrino mandato in frantumi e depredata.

Nonostante la centralità della zona per altro molto frequentata i ladri hanno agito indisturbati.