AVERSA. Malore improvviso, giovane poliziotto muore nel sonno

Comunità incredula e attonita per la inaspettata notizia.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Un fulmine a ciel sereno per amici e parenti la morte prematura dell’amato Marco De Angelis 31 anni. Il giovane appartenente del Corpo della Polizia di Stato, in servizio alla Sezione Investigativa del commissariato di Polizia di Gioia Tauro, stroncato da un malore improvviso nella sua camerata questa notte gettando nel dolore più profondo tutti.

Il giovane ieri sera è uscito con i colleghi e una volta tornato nell’abitazione si è messo a dormire. Stamattina avrebbe dovuto iniziare il turno ma non si è presentato sul luogo di lavoro. Alcuni poliziotti sono andati nel suo alloggio per controllare e lo hanno trovato esanime nel letto. Il 30enne è stato rianimato per 50 minuti ma ogni tentativo si è rivelato vano. Appresa la ferale notizia numerosi I messaggi di addio e cordoglio. Comunità incredula e attonita per la inaspettata notizia.