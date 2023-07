AVERSA. Ucciso a 14 anni da una coltellata: condanna in Appello per il responsabile

La rissa in piazza Bellini il 7 marzo del 2013

AVERSA – Il primo processo ad Agostino Veneziano si svolse nel 2014 con rito abbreviato davanti al giudice monocratico del tribunale dei minori, che lo condannò a 15 anni per l’ omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni a coltellate durante una rissa in piazza Bernini ad Aversa avvenuta il 7 aprile del 2013, ma il verdetto fu poi annullato dalla Corte di Appello che ritenne che il processo si sarebbe dovuto svolgere davanti al tribunale in composizione collegiale. Al termine del nuovo processo di primo grado, l’imputato fu quindi condannato ad otto anni, poi a 10 anni in appello, verdetto annullato ad inizio

2023 dalla Corte di Cassazione, che ha rinviato gli atti ad una nuova sezione della Corte di Appello di Napoli per il sesto processo, che si è concluso oggi.

I giudici di appello erano chiamati a motivare meglio in relazione alla non concessione della legittima difesa invocata

dai legali di Veneziano.