Avvelenamento cani, riapre l’area sgambatoio

CASAGIOVE – Riapre lo sgambatoio nella villetta in via Michele Santoro a Casagiove chiuso nei giorni scorsi per motivi precauzionali a seguito della chiusura d’urgenza resa necessaria per la segnalazione, da parte di utenti, del rischio di presenze di bocconi avvelenati per i cani.

L’attività congiunta dell’Asl e della polizia locale hanno evidenziato la perfetta utilizzabilità del servizio e l’assenza di rischi per i cani e per le persone.

Le verifiche effettuate non hanno rilevato tracce di sostanze nocive: “Lo sgambatoio è perfettamente utilizzabile – assicurano dagli uffici comunali – e non presenta alcun pericolo per gli animali né per i cittadini”

L’amministrazione ha colto l’occasione per rivolgere un appello al senso civico di tutti: “L’accaduto, che ci auguriamo resti un episodio isolato, ha causato preoccupazione ma può trasformarsi in occasione per rafforzare il rispetto reciproco, l’amore per l’ambiente e la convivenza civile. Casagiove ha radici profonde di cultura e comunità: è su questi valori che dobbiamo costruire un dialogo sano e un bene comune condiviso”.