Avvocato di CAPUA colpito e ucciso da un fatale malore per strada

Il primo lancio un’ora fa con dettagli frammentari, quando c’era ancora qualche speranza grazie ai tentativi di rianimazione del 118

CAPUA – Purtroppo non ce l’ha fatta l’avvocato Gianpaolo Gazzerro, 58enne, a cui non sono purtroppo bastate le manovre di rianimazione praticategli dal personale del 118 di Caserta.

Questo giornale vi ha dato la notizia, circa un’ora fa, quando il fatto si era verificato da pochissimi minuti e dunque con particolari ancora sommari. Il malore è accaduto in strada sotto gli occhi dei passanti, lungo via Roma, a poca distanza dalla scuola elementare. In un primo momento, prima di perdere i sensi, l’avvocato si era lamentato del morso di un insetto. Una sua percezione che non ha trovato conferma nella visita del 118. Nessuna lesione da insetto e dunque, con ogni probabilità il decesso si è verificato a causa di un problema di tipo cerebrale, come già ipotizzato nel nostro primo articolo