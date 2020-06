Azzarda il sorpasso, schianto sulla Casilina. 3 feriti, 1 è gravissimo

MIGNANO MONTE LUNGO/SESSA AURUNCA – Attimi di paura a Mignano Monte Lungo, dove ieri pomeriggio tre persone sono rimaste coinvolte in un terribile incidente stradale. All’origine del sinistro, avvenuto lungo la Casalina, ci sarebbe un tentativo di sorpasso finito male da parte di un veicolo a due ruote.

Mentre svoltava in direzione Mignano, una Ford Fiesta si è scontrata con una moto proveniente da Cassino. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione locale per far luce sull’accaduto e chiarire la dinamica dell’incidente.

A seguito dell’impatto, il centauro ha riportato gravi ferite e per questo motivo è stato tempestivamente trasferito all’ospedale di Cassino. La coppia di giovani che viaggiava a bordo della Ford Fiesta, invece, ha riportato ferite più lievi. Tuttora, però, i due giovani sono ricoverati presso il nosocomio di Sessa Aurunca.