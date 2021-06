Banconote false per conto del CLAN DEI CASALESI. 3 CONDANNE

CASAL DI PRINCIPE – Tre condanne e quattro assoluzioni. E’ la sentenza d’appello del processo celebrato a Bari chiamato ‘filigrana’ dall’omonimo blitz della Guardia di Finanza che nel marzo 2012 porto’ all’arresto di 10 persone, ovvero un casertano e nove foggiani, compresi esponenti della criminalita’ organizzata della Capitanata. Due i filoni di indagini: il primo per la ricettazione e contraffazione di banconote da 20 euro con carta filigranata rubata nelle Cartiere Fabriano; il secondo riguardava un maxi furto di rame da un deposito delle Ferrovie dello Stato di Foggia.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Dda di Bari, i militari accertarono rapporti d’affari fra gli esponenti del clan dei Casalesi e la mafia foggiana. Secondo l’accusa i foggiani ebbero in appalto’ l’attivita’ di stampa delle banconote per conto dei Casalesi per poi rendersi autonomi nell’attivita’ illecita. Il giudice ha condannato a 4 anni e 11 mesi Savino Ariostini 52 anni esponente della mafia foggiana ricercato da novembre scorso nell’ambito dell’operazione “Decima Bis”, quella contro i clan foggiani. E’ stato condannato per la ricettazione della carta filigranata e il furto di rame, assolto invece dal reato di contraffazione. Massimiliano Cassitti, 46 anni, anche lui considerato esponente della mafia foggiana, e’ stato condannato a tre anni di carcere per ricettazione e assolto per la contraffazione. Infine Pietro Stramacchio 45 anni condannato a tre anni e 5 mesi per ricettazione e furto di rame.