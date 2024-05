BANDIERA BLU 2024. La conquista di Baia Domizia, Zinzi (Lega): “‘Riconoscimento a Cellole riempie di orgoglio”

Una vittoria per tutta la comunità e per l’amministrazione comunale di Cellole guidata dal sindaco Guido Di Leone, così il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi

“Felice che Cellole, per la prima volta nella storia, abbia ricevuto la Bandiera Blu 2024 per Baia Domizia e Baia Felice. Riconoscere che nella provincia di Caserta ci sia un mare eccellente è una notizia che ci riempie di orgoglio. Una vittoria per tutta la comunità e per l’amministrazione comunale di Cellole guidata dal sindaco Guido Di Leone che sta dando prova di grande capacità nel preservare e valorizzare le nostre splendide coste che tanto hanno da offrire ai turisti. Notizie come queste devono motivare a proseguire nel buon lavoro fatto fino ad oggi”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.