BASKET CASERTA. Sarà Givova lo sponsor tecnico della compagine bianconera

CASERTA – Il marchio Givova torna a griffare, in qualità di sponsor tecnico, le maglie dello Sporting Club Juvecaserta per la prossima stagione agonistica. Il club bianconero ha, infatti, sottoscritto un accordo con l’importante azienda campana di abbigliamento sportivo, di cui è titolare il dr. Giovanni Acanfora. In base a tale accordo la Givova fornirà il materiale sportivo per la prima squadra e per la formazione dell’under18, oltre a tutti i prodotti per il merchandising.

Passione, creatività, impegno: queste sono le regole che gestiscono i meccanismi del mondo Givova. Chi ama lo sport, lo pratica e lo vive mettendoci tutto l’impegno possibile, faticando, soffrendo ma soprattutto divertendosi nel rispetto dell’etica e dello spirito di aggregazione che deve essere l’anima e l’obiettivo di tutti gli sportivi; con gli stessi valori Givova produce per lo sport e con esso condivide passione, gioia e fatica, consapevole dell’importanza fondamentale che l’abbigliamento e gli accessori rivestono per chi fa attività sportiva a tutti i livelli. A soli undici anni dalla sua nascita (2008), Givova è già diventato un brand di riferimento nel mercato del prodotto tecnico sportivo non solo in Italia. L’azienda campana, vanta già sponsorizzazioni tecniche collaborazioni e partnership con società enti ed associazioni sportive che militano nelle principali divisioni di calcio basket e volley Italiane ed estere. Oggi Givova distribuisce i suoi prodotti in 22 Paesi e, dal 2014, è entrata con il proprio brand anche nel mondo della bellezza e dei prodotti per la cura del corpo.

«Sono particolarmente lieto – sottolinea l’amministratore unico della Juvecaserta, Antonello Nevola – della collaborazione con la Givova perché sulle nostre maglie ritorna il marchio di uno sponsor tecnico importante a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto perché il brand di Giovanni Acanfora è una eccellenza industriale e commerciale della nostra regione e, perciò, sposa perfettamente la nostra filosofia di valorizzare il nostro territorio Ringrazio, perciò, il presidente Giovanni Acanfora, l’amministratore unico, Pina Lodovico ed il direttore marketing, Antonio Mandile, per aver voluto unire il marchio Givova alla Juvecaserta».

Il Presidente Giovanni Acanfora, dal canto suo, sottolinea che «Givova è un brand ormai riconosciuto a livello internazionale, ma sempre vicino e attento al proprio territorio. Ecco perché, consci e consapevoli dell’importanza della sinergia che deve esserci tra team e sponsor, intendiamo garantire il massimo supporto alla squadra. Con lo sguardo rivolto ai massimi obiettivi, auguriamo un anno ricco di successi e di soddisfazioni, in nome dei valori sani e positivi dello sport, che accomunano Juvecaserta e Givova».